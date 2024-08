Grenzkontrollen Weil am Rhein: Jede Tram wird kontrolliert

Einer der jungen Männer wird von einem Bundespolizeibeamten abgetastet. Foto: Beatrice Ehrlich

Die Beamten nehmen den beiden Männern alles ab, was sie mit sich führen – neben den Rucksäcken sind das in diesem Fall Handys, etwas Geld und Fahrkarten. Alles wird mit nummerierten Bändchen versehen, um die Dinge später dem richtigen Besitzer zurückgeben zu können.

Mit dem Zug aus Mailand angereist

„Passport?“ – Die jungen Männer, nach eigener Aussage aus Afghanistan, haben keine Ausweispapiere bei sich. Auf die Frage des Polizeibeamten schütteln sie einmütig die Köpfe, geben aber sonst zu verstehen, dass sie kein Englisch können. Den Zugtickets, die sie bei sich führen, ist zu entnehmen, dass sie am vorhergehenden Tag in Mailand aufgebrochen und über Zürich bis Basel gefahren sind. Auch die Tickets werden in transparente Plastiktütchen gesteckt und sorgfältig aufbewahrt.

Die meisten Migranten führen keine Dokumente mit

In den allermeisten Fällen führten Einreisende keine Dokumente mit sich, die Aufschluss über ihre Identität und ihr Herkunftsland geben, erläutert der Polizeisprecher. Und wenn, dann trügen sie diese manchmal versteckt am Körper, ergänzt einer der Beamten. In einem Schuh seien sie etwa schon fündig geworden. „Sie glauben nicht, was wir da schon alles erlebt haben“.