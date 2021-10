Weil am Rhein Wie erleben die Weiler die Vielfalt in ihrer Stadt?

Die Teilnahme an der Umfrage dauert etwa zehn Minuten. Sie ist zu finden unter www.weil-am-rhein.de/vielfalterleben. Eine Teilnahme ist bis Sonntag, 7. November, möglich.

Die Stadtverwaltung führt die Befragung mit ihrem Projektkooperationspartner IBIS-Institut, es gab auch eine Befragung in der Stadt (siehe nebenstehender Bericht). Weitere Information gibt es auf der genannten Internetseite oder bei Anu Karjalainen per E-Mail an a.karjalainen@weil-am.rhein.de oder unter Tel. 07621/704 155.

Weil am Rhein. Anu Karjalainen und Frank Jessen vom Kooperationspartner IBIS-Institut waren in den vergangenen beiden Tagen in der Stadt unterwegs. In Haltingen, der Kernstadt und in Friedlingen tauschten sie sich mit interessierten Bürgern zum Thema Vielfalt und Zusammenleben aus. „Wir sind überrascht, wie positiv die Menschen uns entgegentreten sind“, freut sich Karjalainen.

Mehr als 200 Gespräche wurden auch mit Hilfe von Monika Bieber vom „Willkommenskreis“ geführt. Ein Wunsch, der dabei immer wieder zur Sprache kam, war der nach Begegnungsstätten innen und außen. „Ein Ort, wo man ungezwungen und ohne Hindernisse zusammenkommt“, sagt Jessen.

Auffällig waren auch die teils großen Unterschiede innerhalb eines Stadtteils. „Hier gilt es, Brücken zu bauen und Verbindungen herzustellen“, erklärt Jessen. Auch das Thema Identität spielte in den vielen „langen und längeren Gesprächen“ eine wichtige Rolle. „Die gemeinsame Geschichte bildet das Fundament für Neues und ein vielfältiges Zusammenleben“, meint Jessen. Die Vielfalt, so Jessen weiter, treibe Weil am Rhein um. „Hier gibt es viele verschiedene Milieus, die gut nebeneinander her leben. Der Wunsch, so haben wir vernommen, besteht jedoch, zusammenzukommen, Begegnungen zu schaffen.“