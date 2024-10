Weil am Rhein: Wie es damals war im Krieg

Die Gedenkveranstaltungen in Märkt am Samstag – eine Ausstellung am Rheinufer und Vorträge der Historiker Bernd Hainmüller und Jost Grosspietsch stießen auf riesiges Interesse (siehe gesonderte Artikel). Die Organisatoren, neben dem Weiler Verein für Heimatgeschichte und Volkskunde waren das Patrick Schlenker aus Basel und der Märkter Ortsvorsteher Stefan Hofmann, zeigten sich vom Zuspruch älterer, aber auch jüngerer Personen überwältigt.

Akteure in Original-Uniformen

Am Märkter Stauwehr zog die Re-Enactment-Gruppe „Royal Air Force over Switzerland 1940-1945“ alle Aufmerksamkeit auf sich. In zeitgenössische Original-Uniformen gekleidet, präsentierten die Aktiven Ausrüstungsgegenstände der RAF- Flugbesatzungen, insbesondere der Lancaster-Bomber, welche in einem Verband der gefürchteten „Dam-Busters“ vor 80 Jahren das Stauwehr bombardiert hatten.