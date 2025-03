Weil am Rhein: Wie es mit dem Modehaus Ermuth weitergeht

Über den Kaufpreis des markanten Gebäudes an der Weiler Hauptstraße sei mit der Verkäuferin Stillschweigen vereinbart worden. Die erforderliche Summe will die Stadtverwaltung über eine überplanmäßige Ausgabe aufbringen, für die es auch bereits Deckungsvorschläge gebe.

Modegeschäfts-Inhaber ziehen sich aus Weil zurück

Axel und Melanie Teubner, Inhaber des Modehauses Ermuth, werden ihr Geschäft zum Ende dieses Jahres aufgeben. Die Entscheidung sei im vergangenen Dezember gefallen, berichtet Melanie Teubner auf Nachfrage unserer Zeitung. Zu den genauen Gründen dafür will sich zu einem späteren Zeitpunkt äußern. Fakt ist: Mit dem Modehaus Ermuth verschwindet ein Traditionshaus aus der Weiler Innenstadt, das es seit 95 Jahren gegeben hat. Und die Teubners, erfahrene Modefachhändler, die auch die Geschäfte Mein Zimmermann und Mein Frauenzimmer in Staufen betreiben, sehen für sich in Weil am Rhein keine Zukunft mehr.

Damit stellt sich die Frage der künftigen Nutzung der 1100 Quadratmeter umfassenden Verkaufsfläche. Die Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus (WWT) werde gemeinsam mit der Stadtverwaltung nun einen neuen Pächter für die Ladenfläche suchen, der die Attraktivität in der Innenstadt stärkt, gibt der Stadtsprecher auf die Frage, was die Stadt nun mit dem Gebäude vorhabe, zur Auskunft.