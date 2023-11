Weil am Rhein: Wie für Baum-Nachwuchs gesorgt wird

Kümmern sich um die Weiler Bäume: Stefan Uhrig und Stephan Fischer. Foto: Beatrice Ehrlich

Als Frühblüher mit gelben Blüten sei der Baum auch für Bienen interessant und damit der Biodiversität zuträglich, ergänzt Uhrig. Klimabäume seien übrigens auch die Hopfenbuchen, mit denen in der Weiler Hauptstraße nach und nach die Schnur- und Trompetenbäume ersetzt werden, die sich während der Stürme des vergangenen Sommers als nicht sehr standfest erwiesen haben, führt Fischer weiter aus.

Viele Bäume mussten aufgrund der Sturmschäden gefällt werden, berichtet der Leiter der Grünplanungsabteilung, der für rund 5000 Bäume im Stadtgebiet zuständig ist. Bei den meisten sei die Krone beschädigt gewesen.

Der kaputte Ahornbaum im Vordergrund muss weichen. Dafür wird die Allee an der Heldelinger Straße mit einem neuen Spitzahorn wieder komplettiert. Foto: Beatrice Ehrlich

Nur einen Baum-Torso stehenzulassen sei keine Option. Auch junge Bäume seien betroffen gewesen und mussten entfernt werden. Bei anderen habe sich der Wurzelraum aus dem Boden gehoben, der Baum habe sich gefährlich zur Seite geneigt. In so einem Fall müsse man sofort handeln, betont Fischer. Uhrig, der in seiner Funktion auch viel im Stadtgebiet unterwegs sei, unterstütze ihn dabei, auf solche Schäden aufmerksam zu werden.

Weniger Fällungen als befürchtet

Fischer betont aber auch, dass deutlich weniger Bäume gefällt werden mussten als er zunächst vermutet hatte. Statt hundert seien es bisher nur rund 30 bis 40. Sicher kämen noch einige hinzu, eine vollständige Baum-Bilanz des Jahres sei noch nicht gezogen. Insgesamt seien die Schäden aber weniger gravierend als befürchtet. Uhrig und Fischer geben aber beide zu bedenken, dass der Klimawandel und die damit einhergehende Trockenheit die Bäume weiterbelasten und schwächen können.

Der neue Ahorn mit Wurzelballen Foto: Beatrice Ehrlich

Auch die Pflanzperiode sei jetzt kürzer. Früher ging sie bis Mai. Nun müsse man bereits im Februar mit einer ersten Trockenperiode rechnen.

Wechselnde Baumarten

Der Entscheidung für einen bestimmten Baum liegen bestimmte Kriterien zugrunde: Dazu gehören das Umfeld und der Boden, denn nicht jeder Baum wachse an jedem Standort. Wenn es möglich sei, pflanze er nicht den gleichen Baum an einen Ort, um Pilzen, die Möglichkeit zu nehmen, sich auszubreiten.

Im Sommer unter dem Laub verborgen: Manche kleinere Spuren des Sturms werden erst jetzt im Winter sichtbar. Foto: Beatrice Ehrlich

Nicht zuletzt gehe es darum, wie viel Geld ihm zur Verfügung stehe, sagt Fischer. All dies fließe in seine Entscheidung mit ein.

Neue Bewässerungsmethoden

Nicht nur mit dem Umbau des Stadtgrüns auf klimaresistente Baumarten, die weniger Wasser benötigen, passen sich die Grünplaner den veränderten Klimabedingungen an. Hinzu kommen besondere, nachhaltige Formen der Bewässerung. Neben der Bewässerung mit Kunststoffsäcken, mit denen die Bäume je nach Bedarf und Witterung ausgestattet werden, ist dies beispielsweise die Anbringung von Löchern im Bordstein, damit das Niederschlagswasser von dort hin zu den absichtlich etwas tiefer gelegten Sträuchern und Bäumen ablaufen kann. Diese Methode, die man sich in südlicheren Ländern abgeschaut habe, habe man dieses Jahr zum ersten Mal an der Bayerstraße in Friedlingen ausprobiert, erläutert Uhrig, und gute Erfahrungen damit gemacht.