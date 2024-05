Die Machenschaften der NSDAP verabscheut

Eindrücklich schilderte Benz Leben und Tat des Georg Elser. Als Alleintäter hatte er am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräu-Keller ein Attentat auf Adolf Hitler geplant, das aber fehlschlug. Benz gab Einblicke in Elsers harte Jugendzeit aufgrund schwieriger Familienverhältnisse, und wie dieser sich nach und nach von der ganzen Familie distanzierte. Dem Kommunismus nahestehend, aber nicht Parteimitglied, habe er die Machenschaften der NSDAP verabscheut, die das Volk drangsalierte und ausbeutete. Er habe den aufziehenden Krieg vorausgesehen und als einzigen Ausweg gesehen, den „Führer“ und zahlreiche seiner Mitausführenden zu töten. Dabei ging er mit Akribie vor. Allein 30 Nächte ließ er sich heimlich in dem Keller einschließen, um alles technisch Notwendige einzubauen. Das schlechte Wetter, aufgrund dessen Hitler und sein Gefolge den Zug zurück nach Berlin nahmen statt zu fliegen, war entscheidend, dass die Bombe 13 Minuten zu spät hochging. Unter welchen Umständen Elser einer Zollstreife in Konstanz kurz vor Erreichen der Grenze zur Schweiz in die Hände fiel, schilderte Benz genauso spannend wie die anschließenden Verhöre und die jahrelange Einzelhaft im Konzentrationslager.

Nur wenige schriftliche Quellen

Ein übereifriger SS-Oberscharführer erschoss Elser am 9. April 1945. Laut Benz war es schwierig, herauszufinden, was für ein Mensch der von der Schwäbischen Alb stammende Königsbronner war. Niederschriften oder Briefe von ihm gibt es nicht. Einzig das von der Gestapo erstellte Verhörprotokoll konnte hinzugezogen werden. Keine Freunde und nicht einmal engste Familienmitglieder waren eingeweiht. Wollte Elser sie schützen?