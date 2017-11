Weil am Rhein Wie Kinder in der Trauer begleiten?

Nachrichten-Ticker

22:22 Katalanische Separatisten hinter Gittern

Madrid - Mehr als die Hälfte der entmachteten katalanischen Regierung sitzt hinter Gittern. Eine Richterin am spanischen Staatsgerichtshof in Madrid ordnete Untersuchungshaft für 9 von insgesamt 14 Kabinettsmitgliedern an. Sie werden wegen der katalanischen Unabhängigkeitspläne unter anderem der Rebellion bezichtigt. Am Abend wurden die sieben Männer und zwei Frauen nach der richterlichen Vernehmung in zwei Gefängnisse im Madrider Umland gebracht. Der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont ist weiter auf freiem Fuß. Er hatte sich nach Belgien abgesetzt.

21:21 Hoffenheim verpasst Sieg in Europa League: 1:1 in Istanbul

Istanbul - 1899 Hoffenheim hat in der Europa League einen wichtigen Sieg knapp verpasst. Der Fußball-Bundesligist kam bei Istanbul Basaksehir nach einem späten Gegentreffer nicht über ein 1:1 hinaus und liegt mit nun vier Punkten weiter auf dem dritten Platz in Gruppe C. Florian Grillitsch brachte die Kraichgauer in der 47. Minute gegen den Lieblingsclub des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Führung. Der eingewechselte Edin Visca glich für Istanbul in der dritten Minute der Nachspielzeit aus.

20:46 Jerome Powell soll mächtigster Notenbanker der Welt werden

Washington - Der 64 Jahre alte Jerome Powell soll künftig die wichtigste Notenbank der Welt lenken. US-Präsident Donald Trump schlug den Juristen für die Nachfolge von Janet Yellen vor. Yellen leitete die Federal Reserve als erste Frau überhaupt seit 2014. Ihre Amtszeit geht im Februar 2018 zu Ende. Erstmals seit 1979 wird damit einem US-Notenbankchef trotz erfolgreicher Bilanz eine zweite Amtszeit verweigert. Powell werde die Führungsstärke zeigen, die die USA bräuchten, sagte Trump. Powell wird im Gegensatz zu Yellen eine gewisse Nähe zu den regierenden Republikanern nachgesagt.

20:44 Ex-Parteichefin: Schwere Vorwürfe gegen Hillary Clinton

Washington - Die ehemalige Vorsitzende der US-Demokraten, Donna Brazile, hat schwere Vorwürfe gegen die unterlegene Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gerichtet. In einem Gastbeitrag für das Magazin "politico" erklärte Brazile, Clinton habe die Partei finanziell ausgesaugt und damit die Wahlchancen auf regionaler und kommunaler Ebene vermindert. So sei die Basis vehement geschwächt worden. Brazile sprach von "interner Korruption" bei den Demokraten. Hillary Clinton hatte die Präsidentschaftswahl am 8. November 2016 gegen den Republikaner Donald Trump verloren.

