Weil am Rhein Wie Kinder stark werden sollen

Sie habe schon Veränderungen in der Klassengemeinschaft gespürt, allerdings gebe es auch andere Maßnahmen, sodass Pelka die Differenzierung schwer fällt. Grundsätzlich findet die Klassenlehrerin das Programm aber gut. „Ich habe viel mitgenommen, was ich in der Klasse machen kann.“ Und auch, dass Leute von außen in die Klasse kommen, sei gut.

Es geht vor allem um das gute Miteinander, verdeutlicht Thomas Weber das Ziel des Nachmittags. Er hat am Montag die Spiel-Stationen zusammen mit Anja Inderwildi, Natalie Swoboda und Florian Philipp geleitet. Bei den vorherigen Kursen war auch noch Vanessa Weber dabei, berichtet Weber.

Zum Parcours gehörten unter anderem Fragen über das Gelernte, ein Eierlauf mit Tischtennisbällen, Dosenwerfen und Tore schießen.

Eine Schülerin der 1c trifft beim Fußball. Foto: Jennifer Ningel

Bei der dritten Station ging es um Teamarbeit. In der Sporthalle mussten die Schüler einen mit Pylonen gekennzeichneten „Fluss“ mit Sportmatten überqueren. Vier Matten hatten sie zur Verfügung und mussten die letzte immer nach vorne bringen. „Sie müssen sich im Team absprechen“, erklärt Swoboda. Am Ende treten alle Klassen gegeneinander bei der Flussüberquerung an. Danach werden die Punkte zusammengerechnet. Alle Teilnehmer bekommen eine Medaille und ein Geschenk.

Hintergrund

Als Schule

mit „hohem Sozialindex“, das heißt mit vielen Schülern, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen und teilweise aus schwierigen Verhältnissen stammen, seien der Rheinschule in Friedlingen Fördergelder des Kultusministeriums zugesprochen worden, berichtet Schulrektorin Christin Sigwart. Zusammen mit Thomas Weber und den Kolleginnen hat Sigwart ein Programm rund um die Themen Sicherheit, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung entwickelt, das alle Schüler in vier aufeinanderfolgenden Schuljahren durchlaufen.

Ziel ist

die Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken.