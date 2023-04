Weil am Rhein Wie lässt sich die Hitze in der 3-Länder-Stadt mindern?

Aufenthalts- und Mobilitätsräume: Auch Fuß- und Radwege könnten verschattet werden. Das erleichtere die Zugänglichkeit von Erholungs- und Entlastungsräumen, außerdem würde der Fuß- und Radverkehr durch die höhere Attraktivität der Verbindungen gefördert. Bodengebundene, natürliche Elemente – wie Bäume – seien gegenüber technischen und baulichen Elementen vorzuziehen: Stichwort Verdunstungskühle.

Kommunikation und Beteiligung: Ein weiterer Baustein seien Beteiligungsformate, neben der Information und Sensibilisierung der Bürger. Denkbar seien zum Beispiel Workshops oder Stadtklimaspaziergänge. Es gelte, den Einwohnern die Herausforderungen aufzuzeigen und sie aktiv bei Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Außerdem könnten die Bürger auch eigene Erfahrungen einbringen.

Für eine beispielhafte Anwendung der Maßnahmen hatte Berchtold den Oberbaselweg gewählt: mit Ideen wie Grün- und Freiräumen als „Schwämme“, „Pocket Parks“ in Wohn- und Arbeitsplatznähe, Bodenbelägen mit hoher Rückstrahlung, hitzeangepasster Vegetation, Dach- und Fassadenbegrünung und einigem mehr.

Viele der Maßnahmen gehören bereits zum Repertoire aktueller Grün- und Stadtplanung in der 3-Länder-Stadt, heißt es in der Sitzungsvorlage. In Bebauungsplänen sind Festsetzungen zu Dachbegrünung, Versickerungsfähigkeit und Beschaffenheit von Oberflächen seit Jahrzehnten enthalten. Mit dem 1000-Bäume-Programm hat sich die Stadt das Ziel gesetzt, den Baumbestand aufzustocken. Die vorliegende Planung macht stadtweit Vorschläge, wo diese besonders gewinnbringend für die Hitzeentlastung der Bevölkerung gepflanzt werden können. Die Klimaanpassung soll nun weiterhin verstetigt und ausgebaut werden.

In die gleiche Richtung zielte ein Antrag der Grünen-Fraktion vom Juli 2022 ab, in dem die Reduzierung von Hitze-Hot-Spots und eine bessere Klimaanpassung gefordert wurden. „Jede einzelne der im Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen ist stimmig mit der erarbeiteten Planung und wird als sinnvoll und zielführend erachtet“, heißt es.

Zielekatalog und Fahrplan

Die Verwaltung soll nun einen Zielekatalog und einen Fahrplan zur Umsetzung der Maßnahmen entwickeln, was der Ausschuss befürwortete. Kurzfristig umsetzbare Maßnahmen sollen im Rahmen der Haushaltsmittel realisiert werden. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

Hintergrund

Die modellgestützte Klimaanalyse

von iMA Richter & Röckle war im Februar 2022 vorgestellt worden. Auf Basis des Klimamodells sollte ein Klimaanpassungskonzept mit gezielter Entwicklung konkreter und an den Ort angepasster Klimaanpassungsmaßnahmen erstellt werden.

Diese Klimaanpassungsplanung

fließt in den Landschafts- und Grünplan des nächsten Flächennutzungsplans ein und bildet somit eine Voruntersuchung. Zudem bietet die Planung Anregungen für die Diskussion des Handlungsschwerpunkts „Ökologie und Freiraum“, der für den Isek-Prozess vordefiniert wurde (Integriertes Stadtentwicklungskonzept).