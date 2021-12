Weil am Rhein Wie löscht man E-Autos?

Frage: Gibt es also besondere Herausforderungen beim Löschvorgang?

Häubner: Um den Brand erfolgreich zu bekämpfen muss man das Löschwasser direkt auf die Brandstelle aufbringen. Bei einer Hochvoltbatterie ist es am effektivsten, wenn das Löschwasser in die Batteriezelle abgeben werden kann. Da die Hochvoltbatterie aber dicht und sehr stabil verschlossen ist, kommt nur sehr schlecht Löschwasser an die Brandstelle. Daher benötigen die Feuerwehren auch viel Wasser – ungefähr 8000 bis 10 000 Liter – um eine ausreichende Kühlwirkung zu erzielen.

Frage: Deshalb löscht man solche Brände also mit einem Spezialcontainer, der die Batterie dauerhaft kühlt. Wie funktioniert der Spezialbehälter genau?

Häubner: Der AB Hochvolt ist eine Art offene Mulde mit einer Heckklappe sowie integrierten Tanks für Wasser und einer kleinen Motorpumpe. Ist die Hochvoltbatterie eines E-Fahrzeugs in Brand geraten, wird das Gefährt mithilfe einer Seilwinde über die Rampe in den Container gezogen und dort gegen Wegrollen gesichert. Nachdem die Heckklappe verschlossen wurde, wird das Wasser aus den Tanks in den Container gepumpt. Das Wasser kühlt die vom Brand betroffene Hochvoltbatterie dauerhaft. Nach aktuellen, wissenschaftlich belegten Erkenntnissen geht man davon aus, dass nach einer Kühldauer von 48 bis 72 Stunden nicht mehr von einer erneuten Brandentstehung innerhalb der Hochvoltbatterie zu rechnen ist. Nach dieser Quarantänezeit in dem AB Hochvolt werden das Löschwasser und das Schadfahrzeug entladen und entsorgt.

Frage: Wird das E-Auto komplett unter Wasser gesetzt?

Häubner: Der AB Hochvolt wird nur mit der Menge an Wasser gefüllt bis die Hochvoltbatterie des Fahrzeuges quasi vom Wasser umschlossen ist. In der Regel steht dann ein Fahrzeug bis zum Schweller im Wasser. Es werden also keine Fahrzeuge komplett versenkt oder geflutet.

Frage: Und wie wird der Container zur Unfallstelle transportiert?

Häubner: Der AB Hochvolt wird durch ein Wechselladerfahrzeug (WLF) zur Einsatzstelle gebracht. Das WLF muss mindestens ein Gesamtgewicht von 26 Tonnen haben, um über ausreichend Nutzlast für den Transport des AB Hochvolt zu verfügen. Der Abrollbehälter wird durch den Ladekran auf das WLF gezogen.

Frage: Herr Sommerhalter, was ist das Besondere an dem Fahrzeug-Typ?

Sommerhalter: Mit einem Wechselladerfahrzeug braucht es nicht mehr für jedes Sonderfahrzeug ein eigenes Fahrgestell unter dem Aufbau. Das Wechselladerfahrzeug kann über ein hydraulisch betriebenes Hakengerät die verschiedenen Abrollbehälter aufnehmen, zur Einsatzstelle transportieren, dort wieder absetzen und steht dann für weitere Transportaufgaben zur Verfügung. Die hierdurch entstehenden Synergien helfen den Feuerwehren im Kreis vor allem bei größeren Einsatzlagen. Das Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr Weil am Rhein soll zusätzlich noch mit einem Ladekran ausgestattet werden. Diese zusätzliche Ausstattung ist für eine erfolgreiche Gefahrenabwehr im Einsatzgebiet der Wehr notwendig.

Frage: Gibt es weitere Funktionen oder Einsatzbereiche, bei denen das WLF eingesetzt werden kann?

Sommerhalter: Wechselladerfahrzeuge werden überwiegend für logistische Nachschubaufgaben eingesetzt. So wird beispielsweise in naher Zukunft der Gerätewagen Atemschutz vom Landkreis Lörrach, der bei der Feuerwehr Lörrach stationiert ist, durch einen Abrollbehälter Atemschutz ersetzt. Aber auch zum Transport von spezialisierten Einsatzmitteln in Abrollbehältern, die nicht jede Gemeindefeuerwehr vorhalten muss, werden Wechselladerfahrzeuge gerne verwendet. Im Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Weil am Rhein ist mittelfristig noch die Beschaffung eines Abrollbehälters Sonderlöschmittel und eines Abrollbehälters Technische Hilfeleistung vorgesehen.

Frage: Was kostet das Spezialfahrzeug und der Container?

Sommerhalter: Die Kosten für ein WLF sind abhängig von der Ausstattung der Fahrzeuge. Die Stadt hat für die Beschaffung des WLF mit Kran in den Haushalt von 2022 320 000 Euro eingeplant. Auch die Preise der Container variieren. Zwischen 20 000 Euro für eine einfache Mulde bis hin zu 200 000 Euro für einen vollausgestatteten Sonderlöschmittelcontainer ist alles drin.

Frage: Können mit dem Einsatz des Fahrzeugs an anderer Stelle Kosten eingespart werden?

Sommerhalter: Definitiv können hier Kosten eingespart werden. Wenn man bedenkt, dass man mit einem WLF einsatztaktisch zwischen drei und vier Abrollbehälter betreiben kann, spart man sich mit dem System bis zu drei Fahrgestelle unter Aufbauten von ansonsten benötigten Sonderfahrzeugen. Auch kann ein selten benötigter Abrollbehälter vermutlich länger als 25 Jahre in der Einsatzvorhaltung bleiben, so dass nach 20 Jahren nur das Wechselladerfahrzeug ersetzt werden muss.