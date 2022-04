Weil am Rhein Wie schwätzen denn die Leut’?

Etwa der bekannteste Teilnehmer, der Schauspieler und Hörspielsprecher beim Schweizer Radio und Fernsehen, Hanspeter Müller-Drossaart. Natürlich wird der Obwaldner Dialekt oder Urner Dialekt außerhalb von Obwalden und Uri kaum wahrgenommen und ist auch schwer verständlich, aber Müller-Drossaart steht zu seiner Heimatmundart, denen er in zwei Gedichtbänden eine Lesebühne verschafft.

Volker Habermaier, der die Mundartwerkstatt seit 17 Jahren mit Herz, Verstand und sprachlichem (schwäbischem) Charme moderiert und in seiner Vorrede auf den Ukraine-Krieg einging, zitierte Peter von Matt, Hebelpreisträger von 1994, der über Müller-Drossaart sagte: „Man liest ihn mit hohem Vergnügen“. Das Vergnügen war ganz auf Seiten der Zuhörer, die den hintergründigen Witz und die selbstbewusste und humorvolle Art des Schweizers goutierten, der gerne Textformen mischt, in Versform das Bukolische, Heitere, Romantische beschreibt und den Rest in Prosa. Darauf einen Enzianschnaps!

Der Abend war auch wieder gut, um etwas über verschiedene Aussprachen, Sprachbilder und den Dialekt-Wortschatz zu lernen. „Guck mol noch de Gugge“: Wer versteht das schon außer einem Pfälzer? Auch der lustige Titel „De Fra Appel ihrn Boppl“ macht Spaß.

Sprachwitz und Wortspiel

Die Herkunftssprache von Thomas Liebscher ist der pfälzisch gesprochene Dialekt. Mit seinem Sprachwitz und seinen Wortspielen erinnerte der Journalist, der vom Theater und Kabarett herkommt, an Jandls dadaistischen „Ottos Mops kotzt“. In anderen Texten nähert sich Liebscher dem südbadischen Dialekt an und gefällt durch dialogischen Vortrag mit verstellter Stimme in Beziehungsgedichten von Nachbarn und Paaren.

Im vertrauten Hochalemannisch bewegt sich Markus Manfred Jung, der in beiden Sprachwelten, auch der Hochsprache, zu Hause ist, aber nur den Heimatdialekt (aus seinem vorletzten Gedichtband „Wenn i e Rebschtock wär“) und einen aktuellen Werkstatttext über nicht nur paradiesische Kindheit präsentierte.

Sandhya Hasswani, die im Hotzenwald lebt und indische Wurzeln hat, hat das Alemannische mit der Muttermilch aufgesogen und schon im Kindergarten gelernt. Sie las aus ihrem neuen Kinderbuch für Erwachsene „Chind un andri Plogen, wo glücklich mache“, lustige Episoden aus dem Alltag als Mutter, die auch mit den Erwartungen spielen. Nachdenklich machte ihre bemerkenswerte Geschichte über das Anderssein, die eigene Kindheit, die andere Hautfarbe, braune Augen und schwarze Haare: Ausdruck für Identität, das Ankommen, Lebens- und Heimatgefühl.

Zur Concertina, einer Vorläuferin des Akkordeons, griff der elsässische Liedermacher Daniel Muringer, der neben Texten von Emile Storck auch das schöne Gedicht von Nathan Katz, dem großen elsässischen Dichter, vertont hat: „S Witerlabe noh n em Tod“ über das Weiterleben nach dem Tod, ein hoffnungsvolles Gedicht in dunkler Zeit.