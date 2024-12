Weil am Rhein: Wie sicher sind Kleinkraftfahrzeuge?

Täglich durch mehrere 30er-Zonen

Sein täglicher Weg zur Arbeit führe von Rümmingen, wo er wohnt, über Binzen nach Weil am Rhein, auf einem guten Teil der Strecke gelte Tempo 30, zwischen Rümmingen und Binzen Tempo 80 und auf der Höhe der Vitra in Weil am Rhein biete die Zweispurigkeit der Straße anderen Fahrzeugen die Möglichkeit zum Überholen, argumentiert der 40-Jährige, das das E-Microcar für seine Bedürfnisse genau das richtige Fahrzeug sei. Hinzu kommt das unkomplizierte Aufladen an der Steckdose.

„Bedingt empfehlenswert“

Kritischer ist die Einschätzung von Michael Gebhardt, Sprecher beim Kraftfahrzeugverband ADAC. „Grundsätzlich sind Microcars nur bedingt empfehlenswert“, sagt er.

Das Microcar musste abgeschleppt werden. Foto: zVg

Vor allem der Einsatz bei Nacht und auf der Landstraße sei nicht ungefährlich, da die zwei Rücklichter anderen, schnelleren Verkehrsteilnehmern suggerieren würden, dass es sich dabei um ein „normales“ Auto handele und nicht um eines, dass nur maximal 45 Stundenkilometer schnell fährt. Zudem sei festzuhalten, dass solche Fahrzeuge beim Thema Crashsicherheit keinen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen unterlägen, wie sie für andere Kraftfahrzeuge gelten, so Gebhardt. Microcars hätten eine Gewichtsbegrenzung von 450 Kilogramm beziehungsweise 600 Kilogramm bei elektrischen Fahrzeugen. „Da bekommen sie keine Sicherheitsausstattung unter.“ Einziger Vorteil sei der bessere Schutz vor einem Seitenaufprall im Vergleich zu einem Motorroller.

Zahl der Kleinkraftfahrzeuge wurde für 2023 erstmals erfasst

Weder bei der Polizei noch beim Kraftfahrzeugbundesamt ist zu erfahren, wie viele Kleinkraftfahrzeuge oder Microcars, die ein Versicherungskennzeichen führen, auf deutschen, beziehungsweise baden-württembergischen Straßen zugelassen sind. Antwort auf diese Frage gibt es beim Gesamtverband der Versicherer GDV. Dort seien Zahlen zu diesem Fahrzeugtyp in diesem Jahr erstmals erhoben worden, teilt Sprecherin Kathrin Jarosch mit. Demnach waren im Jahr 2023 rund 32 000 solcher Microcars Kfz-haftpflichtversichert, 1500 Schadensfälle seien der Versicherung gemeldet worden.

Schlechte Ergebnisse beim Crash-Test