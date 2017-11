Weil am Rhein Wie soll die Innenstadt gestaltet werden?

Weil am Rhein (sif). Wenn es um die Gestaltung der Weiler Innenstadt geht, für die die Stadt mit der Ansiedlung eines Einkaufscenters an der Hangkante und mit dem Bebauungsplan „Innenstadt West“ die Weichen gestellt hat, dann will auch Weil-aktiv mitreden und sich verstärkt einbringen.

„Wir müssen uns positionieren“, hatte erst vor Kurzem bei der Mitgliederversammlung Klaus-Michael Effert, Vorsitzender der Interessenvereinigung von Handel und Gewerbe, betont.

Deshalb hat Weil-aktiv jetzt eine Online-Umfrage zur Gestaltung der Innenstadt gestartet. Von ihren Mitgliedern will die Vereinigung wissen, was sie von einem „Shared Space“ (Bereich, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind) mit Einbahnverkehr von der Ecke Volksbank/Optik Burkart bis zum Kreisel vor der Sparkasse halten. Auch ist Weil-aktiv wichtig zu erfahren, wie ihre Mitglieder über eine Fußgängerzone vom Schlaufenkreisel bis zur Sparkasse denken. Und schließlich sollen sie sich auch dazu äußern, wie sie zu einer Tramverlängerung durch die Innenstadt (20er-Zone) stehen.

