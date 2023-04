Weil am Rhein Wie Städte mit Hitze umgehen

Leben mit extremer Hitze

„Hot Cities“ zeigt, wie die Verbindung vernakulärer Traditionen mit modernen Technologien Lösungen für drängende Probleme der Zukunft bieten kann, heißt es in der Ankündigung. Die Ausstellung präsentiert Fallstudien urbaner Bauprojekte, die Antworten auf viele Fragen geben, die der Klimawandel jetzt aufwirft.

Damit knüpft sie an die wissenschaftliche Auseinandersetzung der Kuratoren mit ökologischen Themen an, deren Buch „Anatomy of Sabkhas“ einen wesentlichen Beitrag zu dem 2021 mit dem Goldenen Löwen ausgezeichneten Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate auf der Architekturbiennale in Venedig darstellte.