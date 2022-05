Weil am Rhein Wie Teilhabe und Zusammenhalt gelingen

Dabei werden die Ergebnisse der Ist-/Soll-Analyse vorgestellt und in vier Arbeitsgruppen die Themen Bildung und Arbeit, Sprache und Kommunikation, Wohnen und nachbarschaftliche Begegnung sowie Identität und Zusammenwachsen vertieft und diskutiert.

Weil am Rhein ist das Zuhause für eine bunte, vielfältige Bevölkerung: Alteingesessene und Menschen, die aus allen Ecken Deutschlands und der ganzen Welt den Weg hierher gefunden haben. Mehr als 110 Nationalitäten leben in der Stadt. Wie klappt das Zusammenleben der unterschiedlichen Menschen in Weil am Rhein? Was braucht es, damit Teilhabe und Zusammenhalt in der Stadt weiterhin gelingen? Auf diese Fragen sucht die Stadt Antworten.