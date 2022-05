Weil am Rhein Wie Weil weiter zusammenwächst

Weil am Rhein. Nach der Corona-Zwangspause startete das im September 2019 begonnene Bürgerbeteiligungsprojekt „Vielfalt (er)leben“ mit der Auftaktveranstaltung im Rathaus in Weil am Rhein wieder durch. Dabei wurden viele Bereiche analysiert, um in Sachen Teilhabe an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz beschrieb einleitend die Vielfalt in Weil am Rhein und machte deutlich, dass er das Projekt als gemeinsame Aufgabe von Stadtverwaltung und Bürgern verstanden wissen wollte. Jeder einzelne Weiler, unabhängig von politischer Verantwortung, müsse sich die Frage stellen: „Wo und wie kann ich einen Beitrag leisten?“

Anu Karjalainen von der Stabsstelle Flüchtlingskoordination der Stadt Weil am Rhein und Leiterin des Projekts verwies auf die kulturelle Vielfalt in der Stadt und in der Region sowie auf die Bedeutung der Bürgerbeteiligung für eine konkrete Entwicklung von Teilhabe und Integration für ein friedliches Zusammenleben.