Weil am Rhein Wieder ein Corona-Fall im Stella Vitalis

Sämtliche Maßnahmen im bereits bekannten Ausmaß seien eingeleitet worden: Der betroffene Wohnbereich (Orangenweg) sei unter Quarantäne gestellt, die Meldung der Bewohner an das Gesundheitsamt erfolgt. „Der Kreis der Kontaktpersonen (nach der engeren Auswahl) ist ermittelt und an das Gesundheitsamt gemeldet worden sowie die Mitarbeiterliste“, schildert der Geschäftsführer. Der Termin zur Testung von den Bewohnern stehe noch aus und werde durch das Gesundheitsamt über den niedergelassenen Hausarzt festgelegt. Die Mitarbeiter würden durch das Gesundheitsamt an die Abstrichstelle weitergeleitet. Die Bewohner des betroffenen Wohnbereichs zeigten bisher keine Symptomatik.

„Grundsätzlich testen wir mittlerweile in fast jeder Einrichtung schon selbst und haben hierfür auch ein genehmigtes Konzept“, so Mank. In Weil am Rhein stehe die Genehmigung des Gesundheitsamts allerdings noch aus.