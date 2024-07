Weil am Rhein: Wieder ein ehrenamtlicher Ortsvorsteher?

Das Stadtparlament wird in seiner ersten Sitzung der neuen Legislaturperiode am 23. Juli zunächst auch über die Änderung der Hauptsatzung beschließen. Fällt das Gremium einen positiven Beschluss, wird er anschließend den Ortsvorsteher sowie dessen Stellvertreter wählen. Die Amtszeit des neuen Ortsvorstehers beginnt dann mit Inkrafttreten der geänderten Hauptsatzung. Dies wird voraussichtlich am 1. September der Fall sein.

Gleßner will kürzertreten

Außerdem muss auch die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit geändert werden. Hier wird nämlich auch die Entschädigung für den Ortsvorsteher geregelt.

Gleßner hatte sich 2009, 2014 und 2019 nach den Kommunalwahlen zu erneuten Kandidaturen entschlossen und war auch immer bestätigt worden. Aus familiären Gründen will er nun kürzertreten. Seine voraussichtlich letzte Sitzung als Ortsvorsteher wird Gleßner am 18. Juli leiten. Bis zum Inkrafttreten der neuen Hauptsatzung wird er kommissarisch im Amt bleiben und die Verwaltungsstelle in Haltingen leiten, heißt es.