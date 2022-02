Weil am Rhein Wieder eine Unterkunft in Haltingen

Der Stadtteil Haltingen war bereits in der Vergangenheit Standort einer Gemeinschaftsunterkunft, die sich aus Sicht des Landkreises sehr gut bewährt hatte. Mit Blick auf die damaligen positiven Erfahrungen wandte sich Landrätin Marion Dammann Ende Januar an Oberbürgermeister Wolfgang Dietz und fragte an, ob die Stadt Weil am Rhein das einst genutzte Grundstück dem Landkreis erneut für die Errichtung einer temporären Unterkunft zur vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung stellen kann.

Ein Gespräch mit den unmittelbar betroffenen Anwohnern hat auf Bitte und Einladung der Stadt Weil am Rhein stattgefunden, heißt es weiter. Die Verantwortlichen des Landratsamts stellten dabei die derzeitigen grundsätzlichen Überlegungen dar. Vorschläge der Anwesenden zur genauen Lage der Wohncontainer auf dem Areal werden nun in die weitere Planung mit aufgenommen, die dann in ein reguläres Bauantragsverfahren münden werden.

60 bis 100 Plätze

Geplant ist eine Unterkunft aus mobilen Raumeinheiten mit einer Kapazität von 60 bis 100 Plätzen für eine Nutzungsdauer von voraussichtlich 18 Monaten. Die Planung und Umsetzung erfolgt durch den Landkreis, die entstehenden Aufwendungen werden vom Land erstattet.

Im Falle einer positiven Entscheidung hängt der Beginn der Nutzung von erforderlichen Prüfungen, Genehmigungen und letztlich auch von der Dauer der baulichen Realisierung ab. Der Landkreis geht davon aus, dass eine Belegung ab dem Sommer erfolgen könnte.

Die Rahmenbedingungen zum Betrieb einer Gemeinschaftsunterkunft sind indes unverändert. Um die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft kümmert sich direkt vor Ort eine Sozialbetreuung, der Landkreis stellt eine Heimleitung und einen Hausmeister sowie einen durchgängig anwesenden Sicherheitsdienst für die Unterkunft.