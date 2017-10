Nachrichten-Ticker

22:51 Mesale Tolu beteuert ihre Unschuld - U-Haft wird fortgesetzt

Silivri - Die seit mehr als fünf Monaten in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin Mesale Tolu muss in Untersuchungshaft bleiben. Am ersten Verhandlungstag lehnte das Gericht den Antrag von Tolus Anwälten ab, ihre Mandantin bis zu einem Urteil auf freien Fuß zu setzen. Die Angeklagte hatte die gegen sie erhobenen Terrorvorwürfe zum Prozessauftakt zurückgewiesen. Ihr drohen nach Angaben ihrer Anwältin bis zu 20 Jahre Haft. Die Bundesregierung fordert die Freilassung Tolus und von zehn weiteren Deutschen, die derzeit in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert sind.

22:43 Trump weist Bericht über Aufstockung von Atomwaffen als falsch zurück

Washington - US-Präsident Donald Trump hat Berichte zurückgewiesen, wonach er sich für eine Vergrößerung des Atomarsenals seines Landes ausgesprochen habe. Er wolle keine Aufstockung der Atomwaffen, sagte er bei einem Treffen mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau. Dies sei nicht nötig. Er wolle das Arsenal in einem sehr guten Zustand sehen, nichts anderes habe er diskutiert. Auch Verteidigungsminister James Mattis widersprach dem Bericht entschieden. NBC News hatte berichtet, Trump habe bei einem Treffen im Juli mit ranghohen Sicherheitsberatern gesagt, er wolle das Arsenal um fast das Zehnfache aufstocken.

21:47 Schlittschuhbahn am Rockefeller Center in New York eröffnet

New York - Bei sommerlichen Temperaturen um 24 Grad hat in New York die Schlittschuhbahn am Rockefeller Center eröffnet. Wie bereits vor zwei Jahren drehten die zwei Olympiasieger im Eiskunstlauf, Meryl Davis und Charlie White, die ersten Runden auf der aus vielen Filmen bekannten Bahn. Auf der Eislaufbahn, die zu Weihnachten 1936 erstmals aufgebaut wurde, erwarten Veranstalter in den Wintermonaten und bis April Millionen Besucher. Die Bahn ist auch ein beliebter Ort für Heiratsanträge.

21:45 Mehr als 20 Tote bei den Bränden in Kalifornien

San Francisco - Die Zahl der Toten bei den schweren Bränden im Norden Kaliforniens ist auf mindestens 21 angestiegen. Das gaben die Behörden des US-Bundesstaates bekannt. Nach Schätzungen sind mindestens 3500 Häuser zerstört worden. Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown sprach von einem der größten und gefährlichsten Feuer, das den Staat viele Milliarden Dollar kosten werde. Mehr als 8000 Feuerwehrleute kämpfen in der Region nördlich von San Francisco gegen zahlreiche große Buschbrände.

20:47 Trump: US-Regierung hat verschiedene Ansichten zu Nordkorea

Washington - In der US-Regierung existieren nach Worten von Präsident Donald Trump verschiedene Haltungen zum Umgang mit Nordkorea. Trump sagte im Weißen Haus, er höre zwar allen zu, am Ende sei er aber derjenige, der entscheide. Es könne sein, dass er in dieser Sache härter und stärker sei als die anderen, sagte Trump. Der US-Präsident wird im November nach Asien reisen. Die Koreakrise wird diese Reise wesentlich bestimmen. Die Spannungen in der Region schaukeln sich seit Monaten hoch.