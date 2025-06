Weil am Rhein: Wildes Parken zwingt zum Handeln

Halteverbotsschilder werden von den Fahrzeuglenkern, die den Weg ins Schwimmbad oder auf das Landesgartenschaugelände ansteuern, fleißig ignoriert. Ein Umstand, der die Stadtverwaltung zum Handeln zwingt, heißt es in einer Mitteilung. Denn: Rettungswege werden blockiert, Velofahrer müssen wie im Slalomparcours auf die enge Straße ausweichen, Fußgänger ebenso, oftmals auch mit Kindern.

„Die Zustände an Wochenenden auf und an der Nonnenholzstraße in und aus Richtung Otterbach sind teilweise sehr chaotisch“, macht Ellen Nonnenmacher, Leiterin des Rechts- und Ordnungsamtes, deutlich. „Wir wollen wirklich niemandem die Freude am Baden oder Entspannen nehmen, wir können und dürfen diese Situation aber auch nicht ignorieren.“