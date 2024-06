Weil am Rhein: Wiler Zipfel ziehen Bilanz

Vom künstlerischen Standpunkt ist er sehr zufrieden: Oberzunftmeister Dietmar Fuchs Foto: sc

Allerdings hätten die Zunftabende mehr Besucher vertragen können. An zwei Abenden sei die Halle nur mäßig besetzt gewesen, was nachdenklich mache. Ältere, treue Zunftabendbesucher seien sozusagen „weggebrochen“. Der junge Nachwuchs käme eher zögerlich. Zum zweiten Mal in Folge wurde so ein gutes Drittel weniger an Besuchern gezählt. Die Zahlen vor dem Jahr 2020 wurden somit bis heute nicht wieder erreicht. Dies habe bedauerlicherweise dazu beigetragen, „dass das Geld bei uns etwas knapp wurde“.

Weitere Entwicklung soll noch abgewartet werden

Als weiteren möglichen Grund für die Zurückhaltung des Publikums nannte Fuchs die Tatsache, dass in der vergangenen Saison die Fasnacht „sehr früh“ begonnen habe. Die kommende Saison dagegen beginne sehr spät. Daher werde aktuell noch keine Entscheidung über die Anzahl der Zunftabende getroffen. Vielmehr soll die Entwicklung abgewartet werden, um Vergleichszahlen zu generieren. Danach werde es möglicherweise zu einer Anpassung kommen.

In Klausur in der Zunftstube

Aus finanziellen Gründen habe die Klausur erstmals in der Zunftstube stattgefunden. Konzentriert und effektiv konnte so bis Ende November gearbeitet werden, sodass „das gesamte Zunftabendprogramm komplett in trockenen Tüchern war“. Nachdem sich die Narrenzunft von der bisherigen Tanzband getrennt hatte, wurde eine Lösung gefunden. Zunftmeister Christian Olivieri übernahm kurzerhand den musikalischen Part an den Zunftabenden. Gemeinsam mit dem technischen Leiter, Frederick Frey, sorgte Olivieri für stimmungsvolle Musik. Auch mit einem Online-Kartenverkauf wurde ein neuer Weg eingeschlagen. Für die beiden Zunftmeister, Kurt Ruser und Hansi Hartmann, die sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen haben, seien die Reihen durch die Neuzugänge Frederick Frey und Kai Blankstein wieder geschlossen worden, berichtete Fuchs. Sein Dank galt den Zunftmeistern, den Vorstandskollegen sowie Andreas Kiesewetter von der IG Straßenfasnacht.