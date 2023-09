Eine Traditionsveranstaltung ist es, denn es hat schon eine 94-jährige Geschichte: das Haltinger Winzerfest. Es findet in diesem Jahr am Sonntag, 17. September, zum vierten Mal im und rund um den Winzerkeller, dem Domizil der Genossenschaft Haltinger Winzer statt. 1929 fand das Fest zum ersten Mal im Bauerngarten eines Sangesbruders statt. Dann zog man seitens des Veranstalters Gesangverein in den 1960er-Jahren in die Festhalle um und feierte dort rund 30 Jahre lang jeweils drei Tage am Stück.