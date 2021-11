Weil am Rhein „Wir benötigen dringend niedrigschwellige Angebote“

„Angesichts der aktuellen Pandemieentwicklung und einer gleichzeitig verhaltenen Entwicklung bei der Durchimpfung der Bevölkerung halte ich den Fokus auf die Mobilen Impfteams als Landesmaßnahme für sehr richtig“, schreibt Dietz an Lucha. Es werden auch in Weil am Rhein so genannte niedrigschwellige Angebote und hoher Aufklärungsbedarf benötigt. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Uns ist es gelungen, Personen zu erreichen, die üblicherweise nicht hausärztlich versorgt sind, nicht die Möglichkeit haben, weite Wege in Angriff zu nehmen oder zig Telefonate zu führen. Wir sind dorthin gegangen, wo wir die Ungeimpften vermuteten und haben damit auch Erfolg gehabt“, schildert Dietz.

Ein Angebot schaffen

Das unterstreichen die Zahlen: Bei Impfaktionen vor Ort, unter anderem in der Rheinschule und im Rathaus, wurden mehr als 700 Personen geimpft. „Das zeigt doch ganz klar, dass es wichtig ist, ein Angebot zu schaffen, bei dem Menschen ohne Umwege und Anmeldung ihren Pieks abholen können“, meint Dietz, der Lucha bittet, auch für den hiesigen Landkreis ein Mobiles Impfteam zur Verfügung zu stellen. „Dabei bitte ich Sie, die besondere Grenzlage des Landkreises und der Stadt Weil am Rhein zu berücksichtigen.“ Landrätin Marion Dammann und Dietz seien sich in diesem Ansinnen einig. „Wir haben als Stadt dem Landkreis erneut angeboten, mit einem Mobilen Impfteam vor Ort einen entsprechenden Termin zu organisieren, bei dem wir auf unsere bisherigen guten Erfahrungen zurückgreifen können“, teilt Dietz nach einem Telefonat mit der Landrätin mit.

Der OB hofft mit Blick auf das begonnene Winterhalbjahr nun auf eine baldige Entscheidung Luchas im vorgetragenen Sinne, heißt es abschließend.