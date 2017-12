Weil am Rhein „Wir wollen weiter amBall bleiben“

Weil am Rhein (sif). Die ärztliche Versorgung in Weil am Rhein scheint den Bürgern nicht sonderlich unter den Nägeln zu brennen. Diesen Eindruck jedenfalls hat Stadtrat Eugen Katzenstein bekommen, der Interessierte am Montagabend zu einer Besprechung eingeladen hatte, um möglichst eine „IG Ärzte“ ins Leben zu rufen. Gerade zehn interessierte Personen, fast alles Mandatsträger der Freien Wähler, der Grünen und der SPD, fanden den Weg in den Ötlinger „Ochsen“.

Eine Interessengemeinschaft, so Katzensteins Absicht, soll sich mit dem sich in den nächsten Jahren abzeichnenden Ärztemangel, vor allem bei den Hausärzten, befassen und versuchen, auf der politischen Schiene etwas zu bewegen. Obwohl Katzenstein wegen der geringen Resonanz enttäuscht war, sind die Teilnehmer der überparteilichen Gesprächsrunde übereingekommen, bei dem Thema am Ball zu bleiben.

So soll zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht werden, bei der genau festgehalten wird, wann welcher Arzt in den nächsten Jahren voraussichtlich in den Ruhestand geht und wie es möglicherweise um die Nachfolge aussieht. Die Analyse soll mit konkreten Zahlen für die nächsten fünf bis acht Jahre unterfüttert werden.

Sobald die Zahlen für Weil am Rhein zusammengetragen sind, will sich die Gruppe im neuen Jahr erneut treffen. „Wir hoffen natürlich, dass es dann gelingen wird, Bürger für das Thema zu sensibilisieren“, sagte Katzenstein.