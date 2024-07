Das Ehepaar André Walther und Sabine Grether, das zehn Jahre das Gasthaus „Hebelhof“ an der Turmstraße in Weil als Pächter geführt hat, ist nun das neue Wirtepaar im „Badischen Hof“ in Haltingen. Vor wenigen Tagen haben sie die Traditionsgaststätte wieder eröffnet. Walther, der als 15-Jähriger in der „Sonne“ Schliengen eine Kochlehre absolvierte, war seither in verschiedenen Häusern tätig. Zusammen mit seiner Frau führte er die „Krone“ in Wieslet, danach die „Pfefferhütte“ in Zell, ehe beide im Landhaus Riehen gastronomisch wirkten. Im „Badischen Hof“ will das Wirtepaar das bisherige Konzept weitgehend beibehalten. Walther bietet zusammen mit einem weiteren Koch „eine gut-bürgerliche Küche“, während Grether den Service bestreitet. Mittwoch und Donnerstag sind Ruhetage. Öffnungszeiten an den übrigen Tagen sind von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 23 Uhr.