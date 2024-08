Weil am Rhein: Wirtschaftsministerin besucht ARaymond

Maschinen mit Lärmschutz

Dass in der Werkshalle jede Maschine von einem vor Lärm schützenden Gehäuse umgeben ist, nahm Ministerin Hofmeister-Kraut bei einem kurzen Rundgang durch die Produktionsanlagen anerkennend zur Kenntnis.

Beim Einblick in die Produktionsanlagen: v.l. Jürgen Trefzer (Geschäftsführer ARaymond), Alexander Maas (Wirtschaftsregion Südwest), Peter Krause (WWT), Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Andreas Manzke (Personalleiter ARaymond) und OB Diana Stöcker Foto: Beatrice Ehrlich

Die Arbeitsplätze in der Fabrik für angestammte Handwerksberufe attraktiv zu halten, sei zentral, betonte Trefzer. Der Wettbewerb – auch mit Arbeitgebern in der nahen Schweiz – sei groß, gleichzeitig würde die Klaviatur, die man zu bespielen habe, jeden Tag breiter, schilderte er die Herausforderungen im Personalbereich. Dem begegnet ARaymond mit dem Leitspruch „Ausbilden, ausbilden, ausbilden“.19 verschiedene Ausbildungsberufe gibt es, hinzu komme die stete Um- und Weiterbildung eigener Mitarbeiter.

„Es muss mehr in das Niveau der Bildung investiert werden“

Drei Anliegen, bei denen er sich ihre Unterstützung erhofft, gab Trefzer der Wirtschaftsministerin beim anschließenden Gespräch mit auf den Weg: „Die Wirtschaft genießt in diesem Land nicht mehr die Aufmerksamkeit und die Wertschätzung, die sie braucht“, mahnte er. Arbeit werde nicht mehr als sinnstiftend wahrgenommen – was sich schlecht auf die Motivation auswirke. Es müsse mehr in das Niveau in der Bildung investiert werden. „Wir nehmen wahr, dass wir in Vergleichsstudien immer mehr abfallen“, hielt er mit Blick auf die Bildungspolitik des Landes Baden-Württemberg kritisch fest. Die Ausbilder seien zu 50 Prozent mit Pädagogik beschäftigt, statt mit ihrem eigentlichen Arbeitsbereich ergänzte ARaymond-Personalleiter Andreas Manzke. Nachhilfe während der Ausbildung sei an der Tagesordnung.

Mehr Anerkennung für traditionelle Handwerksberufe

Nicht zuletzt wünscht sich Trefzer, dass angestammte Handwerksberufe wieder die Anerkennung und Wertschätzung erhalten, die ihnen zusteht. Statt ein Handwerk erlernen zu wollen, schienen die jungen Leute getrieben, den höchstmöglichen Bildungsabschluss zu erreichen, beleuchtete Manzke das Problem. In allen drei Punkten hält Trefzer einen gesellschaftlichen Wandel für geboten. Er sieht aber auch die Politik am Zug. Und er warnte: Im Gespräch mit Akteuren im Ausland werde Deutschland in jüngster Zeit als instabiler Partner wahrgenommen.

Reformen im Bildungsbereich

Hoffmeister-Kraut gab ihm zu großen Teil recht. Als Hochtechnologie-Standort befinde sich Baden-Württemberg in einem anderen Standortwettbewerb als noch vor 15 Jahren, gab sie zu bedenken. Dem begegne man mit Bürokratieabbau, etwa mit der befristeten Anhebung der Wertgrenze für Vergaben im kommunalen Bereic sowie einem steten Fokus auf Innovation und technologische Entwicklung. Sie führte auf, welche Verbesserungen man in Stuttgart zuletzt im Bildungsbereich auf den Weg gebracht habe: neben einer obligatorischen vorschulischen Sprachförderung für Kinder gehöre dazu die Wiedereinführung einer verbindlicheren, wenn auch nach wie vor nicht verpflichtenden Grundschulempfehlung.