Das Ensemble „Cercle Théâtral Alsacien de Mulhouse“ gastiert bis einschließlich Sonntag, 9. Februar, im Theater am Mühlenrain in Weil am Rhein. Geboten wird eine witzige Komödie, gespielt in Elsässer Mundart, heißt es. Zum Inhalt: D’Constance hàt zwei Frìnd : Dr Grégoire kummt ànfàng’s Wuch un dr Jean-Claude kummt and’s Wuch, un keiner weiss äbis vum àndera! Dàs verzehlt sa ìnn der Lucette, ihra beschtà Frìndin, wu uff Bsüach kummt. Àlles lauift wia g’schmìhrt, bis dàs dr Grégoire friehjer kummt un dr Jean-Claude nìt furt kàht denn ar lìgt im Bett mit’m a verstüchta Füass! Jetzt ìsch’s sportlich: Dr Jean-Claude spìelt jetzt dr Hervé, dr Mànn vum Lucette un dr Grégoire spìelt dr Sepp, dr ex-Mànn vum Constance. Dr rìchtig Hervé, Mànn vum Lucette wu sina Fraui süacht, wìrd àls Dokter vorgstellt! Dr Jean-Claude hàt ìm Marthe, sina Fraui, téléfoniart ; ar isch verletzt un lìgt in r‘a Klinik! Aufführungen sind am Freitag und Samstag, 7. und 8. Februar, jeweils ab 20.15 Uhr sowie am Sonntag, 9. Februar, ab 19.15. Uhr. Karten sind erhältlich bei der Buchhandlung Lindow in Alt-Weil, Tel. 07621/ 713 34, oder im Internet unter www.tam-weil.de beziehungsweise reservix.de.