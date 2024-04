Weil am Rhein: Wo die Stadt zum Park wird

Wünsche von Kindern und Jugendlichen sind dabei

„Es war eine tolle Aufgabe, und wir haben viel Herzblut hineingesteckt“, machte Landschaftsarchitekt Burkhard deutlich. Bei den Planungen habe man sich an den Bedürfnissen der Quartiersbewohner orientiert, indem man etwa in der Nähe der Wohnbebauung weniger lärmintensive Spielbereiche ansiedeln wolle, aber auch konkrete Wünsche von Kindern und Jugendlichen mit aufgenommen, hob er hervor. Eine mögliche Tramverlängerung in diesem Bereich in der Zukunft bliebe möglich.

Von der Slackline bis zu Crossfit-Anlage

Das Gebiet in Form eines länglichen Dreiecks wird durch zwei zentrale Achsen in vier Teile geteilt. Diesen Teilen habe man bestimmte Funktionen schwerpunktmäßig zugeordnet, erläuterte Vera Pham. Es geht um Bewegungsmöglichkeiten für Jung und Alt, aber auch Inklusion und Klimafreundlichkeit. Damit sich die Interessen der künftigen Nutzer nicht in die Quere kommen, sind die sportlichen Angebote im südöstlichen Bereich konzentriert.