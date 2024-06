Weil am Rhein: Wo Hunde und andere Tiere Zuflucht finden

Anstehen bei der Hundefotografin Foto: Beatrice Ehrlich

„Wir können uns nicht beklagen.“ Die Besucher wenden sich mit vielerlei Fragen rund um die Tierhaltung an sie: Wie geht Gassi-Gehen? Was gibt es bei Kleintieren wie Kaninchen und Meerschweinchen zu beachten? – Gerade bei letzteren seien korrekte Haltungsbedingungen besonders wichtig, betont sie. „Die Leute sind oft überrascht, was für Anforderungen wir stellen“, erzählt sie, „wir vermitteln die Tiere nicht in Käfighaltung.“ Unterstützt wird das Vorstandsteam beim Sommerfest von rund 30 ehrenamtlichen Helfern, zu erkennen an den gelben Polo-Shirts.

Auf Terrarienhaltung spezialisiert

Viel Aufklärungsbedarf gibt es auch zu Echsen, Schlangen und Spinnen, die der Freiburger Verein „Dragon Shelter“ in einem eigenen Bereich zeigt. Kathleen Wilhelm hat eine Bartagame, eine urtümlich aussehende kleine Echse, auf dem Arm sitzen und steht zwei Frauen Rede und Antwort. Grillen, Heuschrecken und Kräuter fresse die Bartagame in freier Natur, bei ihnen in der Auffangstation könnte es auch mal Gemüse sei, Zucchini etwa. Beim Dragon Shelter, der sich auf Terrarienhaltung spezialisiert hat, finden neben Fundtieren, darunter viele Schildkröten, auch vom Zoll oder der Polizei beschlagnahmte Tiere Zuflucht. Die Haltungsbedingungen dieser Tiere sind sehr speziell. Neben der Temperatur ist auch die Menge an Licht die sie brauchen, zu beachten.

Eine Frage der Gewöhnung: Lea Hinz vom „Dragon Shelter“ mit einer Riesenvogelspinne auf der Hand Foto: Beatrice Ehrlich

Ein paar Schritte weiter hat Lea Hinz eine handtellergroße, behaarte Riesenvogelspinne auf der Hand sitzen. „Das ist unsere Therapiespinne“, stellt sie sie vor. Denn immer wieder würden sich auch Menschen mit Spinnenphobie beim Dragon Shelter melden, um ihre Ängste mithilfe der Experten und der Tiere abzubauen.

Kein Tag ist erwartbar im Emma-Paolini-Tierheim in Weil am Rhein. Dass hat sich erst dieser Tage wieder gezeigt, als am hellichten Tag während der Dienstzeit ein Hund vor dem Tierheim angebunden wurde. Koby, ein Cane Corso Italiano, war von seinem Besitzer bei Ebay ersteigert worden. Nach nur einem Tag wollte dieser ihn wieder abgeben und hatte bereits auch schon beim Tierheim angerufen.

Hund am Tierheim ausgesetzt

Dort sind die Plätze allerdings knapp. Tierheim-Leiterin Leonie Moser hatte ihn daher zunächst gebeten, noch einige Tage zu warten. Dies ging dem Besitzer ganz offensichtlich zu lang, er setzte den Hund beim Tierheim aus. Ein Mitarbeiter des Tierheims konnte zwei davonrennende Männer stellen, rief im Anschluss die Polizei und erstattete Anzeige, berichtet Tierheimleiterin Leonie Moser. Im Tierheim hätten sie und ihre Mitarbeiter es öfter mit ausgesetzten Tieren zu tun. Dass dies aber während der Dienstzeiten geschehe, hat Moser seit 2008 zum ersten Mal erlebt.

Kontakt

Emma Paolini Tierheim, Am Sohleck 18, Weil am Rhein, Tel. 07621/7 11 12, E-Mail: mail@tierschutzverein-weil.de

Mehr Information

www.tierschutzverein-weil.de