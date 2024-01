Weil am Rhein: Wo in Haltingen 2024 gebaut wird

Ortsvorsteher Gleßner ist froh, dass der Busverkehr ins „Rad“ dann wieder aufgenommen werden kann. Derzeit müssen die Bewohner die Brücke – Bauwerk 2 – zu Fuß überqueren, um den Bus gegenüber in der Güterstraße zu erreichen.

Änderungen stehen auch im Ortskern, schräg gegenüber der Ortsverwaltung, bevor. Die ehemalige Metzgerei Holdermann wird verkauft, ebenso die beiden in Richtung Süden und Richtung Osten angrenzenden Häuser, die einst zum gleichen Gebäudekomplex gehörten.

Die ehemalige Metzgerei Holdermann wird verkauft. Foto: Siegfried Feuchter

Die Nutzung eines oder mehrerer dieser Gebäude durch die Feuerwehr, die aufgrund der beengten Verhältnisse im Haltinger Gerätehaus dringend Erweiterungsräume benötigt, sei für ihn nicht denkbar, sagt Gleßner. Er könne sich hier eher eine Wohnbestimmung vorstellen. Das Problem der zu kleinen Fahrzeughalle werde zudem nicht gelöst. „An einem Neubau geht kein Weg vorbei.“

Beim „Sägischopf“ tut sich was

Stattdessen soll es mit der Planung des neuen Gerätehauses, der neuen Feuerwache Nord, auf dem „Sägischopf-Areal“ vorangehen. Dafür sei zunächst ein Bebauungsplan notwendig. Dieser befindet sich derzeit im ersten Verfahrensschritt, der Aufstellungsbeschluss wurde im September im Ortschaftsrat gefasst. Jetzt komme es darauf an, wie die Stellungnahmen aussehen, erläutert der Ortsvorsteher. Diese müssten zunächst ausgewertet werden, um dann in einem nächsten Schritt einen ersten Bebauungsplanentwurf anzufertigen.

Derzeit wird, ebenfalls nahe des „Sägischopfs“ die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge des Landkreises Lörrach um weitere 70 Plätze erweitert, wie im Dezember bekannt wurde. Dies berühre jedoch den künftigen Standort des Gerätehauses nicht, betont Gleßner.

Bahnhofsumfeld wird bald ergrünen

Mit der Gestaltung des Bahnhofsumfelds, einem weiteren wichtigen Bauprojekt in Haltingen, wurde im Dezember bereits begonnen. Laut geltender Pläne soll hier ein baumbestandenes „grünes Band“ mit Fahrradabstellflächen und Sitzgelegenheiten entstehen. Der gesamte Bahnhofsvorplatz wird ein verkehrsberuhigter Bereich. Autos von Bahnfahrenden können demnach künftig kurzzeitig in Form eines „Kiss and Ride“-Parkplatzes in Richtung Bundesstraße abgestellt werden.

Noch offen ist, ob die Kanderstraßenbrücke, die sich nördlich an das Bahnhofsgelände anschließt, künftig überhaupt noch von Autos befahren werden kann, und wenn ja, in welchem Tempo. Hier gebe es unterschiedliche Ansichten im Ort, räumt Gleßner ein. Entschieden werde dies dann wohl im Gemeinderat. Ein weiteres Vorhaben ist die Gehwegverbreiterung zwischen dem Bahnhofsumfeld und dem Haltinger Steg. Dafür würde noch Grund der Bahn in einer Breite von 50 Zentimeter benötigt, sagt Gleßner.

Breiterer Gehweg und eine neue Post sind Wünsche

Was die vom Ortschaftsrat gewünschte Suche nach einem neuen Standort für eine Postfiliale betreffe, sei die Weiler Wirtschaftförderungsgesellschaft WWT in Gesprächen, teilt er der Ortsvorsteher mit.