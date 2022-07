Weil am Rhein Wo man den Künstlern ganz nahe kommen kann

Als nächstes führte der Weg in das Atelier von Elisabeth Veith. Holz, Packpapier und Farben sind ihre Materialien. Nichtgegenständliches drückt Stimmungen und Gefühle aus. Es sei spannend, hat die Künstlerin beobachtet, ein jeder sehe in den Werken etwas anderes. Sehr beeindruckend war auch das Atelier, in dem Markus Voellmy Klaviere restauriert. Wunderschöne Exponate waren in diesem Raum zu erleben. Denn der gelernte Klavierbauer stellt auch feines Porzellan und einzigartige Schmuckstücke her, Seine Ringe aus Holz, Elfenbein und Porzellan sind individuelle Kunstwerke. „Das Atelier im Kesselhaus ist für mich ein einmaliger Glücksfall“, sagt Voellmy. Beate Fahrnländer, Malerin und Illustratorin, arbeitet selbst in ihrem Atelier, und gibt dort auch Kurse. Sie hat Kinderbücher illustriert, ihre Bilder sind immer figürlich. Die Aufarbeitung der Geschichte in der Beziehung zur Gegenwart, Kindheitserinnerungen sind ihre Themen, ihre Vorgehensweise lehnt sich an den Fotorealismus an. Geprägt ist sie in ihrem Schaffen von der Neuen Leipziger Schule.

Kraftvolle, leuchtende Farben, ein erfrischendes buntes Bild und die Leichtigkeit des Sommers, so strahlen die Bilder von Gabriele Moll. Auch bei ihr fanden sich viele Besucher ein, um sich mit der Künstlerin auszutauschen. Im Atelier der Fotografischen Gesellschaft Dreiland finden sich Fotos aus dem Goetheanum, die im Laufe eines Jahres aufgenommen wurden. Graue, orange, grüne, klare Formen, die den Blick entspannen und den Besucher zur Ruhe kommen lassen, sind entstanden. Aber auch Fotos, die angeschwemmtem Müll aus dem Rhein zeigen, sind so detailgetreu und beeindrucken auf ganz besondere Art.

Eine konstruktivistische und minimalistische Formensprache verfolgt Ildiko Casapo, die seit 24 Jahren im Kesselhaus ihre Kunst erschafft. In unterschiedlichen Farben und Größen entstehen unter ihrer Hand Werke, die immer wieder neu und dennoch vertraut bleiben. Da gibt es ein Bild, in dem sie Kaffee und Bier als Farbengeber verwendet hat. Das Ergebnis, unterschiedliche Brauntöne geben dem Werk Leben.

Patrick Lützelschwab, zuletzt im Gespräch durch seinen Beitrag im Erweiterungsbau des Rathauses, erklärte den Besuchern das Verfahren des Siebdrucks. So gewinnen etwa Bilder eines Waldes, schwarz-weiß, eine fast lebendig wirkende Tiefe, die dem Licht Raum gibt. Unisono stellten die Besucher am Ende ihres Rundganges durch die Ateliers fest: „Der Besuch hat sich gelohnt“.