Weil am Rhein Wo Strom für den Airport herkommt

Turnusmäßig treffen sich beide Kirchengemeinden zweimal im Jahr zum grenzüberschreitenden Gedankenaustausch: im Frühjahr in Neuweg, im Herbst in Weil. Bei den Treffen werden immer wieder bekannte Sehenswürdigkeiten oder Firmen besichtigt. Diesmal hatten die Neuweger zwei Besichtigungen in der rund 23 000 Einwohner zählenden Gemeinde St. Louis organisiert: den Besuch des Werkhofs und des 2013 in Betrieb gegangenen Biomasse-Kraftwerks, das rund 80 Prozent der Haushalte in St. Louis, den EuroAirport und das Krankenhaus mit Wärme und Strom versorgt.

Der beeindruckende Bau des Werkhofs wurde im Jahr 2008 auf einem 4000 Quadratmeter großen Gelände eröffnet. Waren früher die zum alten Werkhof zählenden Betriebe in ganz St. Louis verstreut, so sind sie nun alle im neuen Gebäude vereint. 50 Mitarbeiter arbeiten im Schichtbetrieb, so dass rund um die Uhr Ansprechpartner anwesend sind.