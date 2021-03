Weil am Rhein Wohnen und leben in BRD und DDR

Nach dieser Einleitung erzählt die Ausstellung die deutsch-deutsche Designgeschichte in chronologischer Abfolge. Sie beginnt im Jahr 1949. In beiden Staaten trieben öffentliche Wohnungsbauprogramme den Wiederaufbau voran, was zu einer rasant steigenden Nachfrage nach Konsumgütern führte – von Möbeln und Geschirr über Elektrogeräte bis hin zu Automobilen.

Eine Schlüsselrolle für die industrielle Entwicklung der DDR hatte der Trabant. Bis heute gilt der Trabi mit seiner Karosserie aus recyceltem Kunststoff als Kultobjekt ostdeutscher Gestaltung.

Mit Willy Brandts Ostpolitik begann in den 1970er Jahren eine Annäherung zwischen den beiden deutschen Staaten, die 1989 im Fall der Mauer gipfelte. Das Design in Ost und West spiegelte in dieser Phase ein zunehmend kritisches Bewusstsein wider.

Nach dem Fall der Mauer 1989 wurden große Teile der DDR-Industrieproduktion abgewickelt, und es verschwanden viele der Produkte, die den Alltag in der DDR geprägt hatten.

Die Ausstellung stellt das Design von DDR und BRD bewusst auf Augenhöhe gegenüber. Einerseits wird dabei die politische Bedeutung von Design in der Ära des Kalten Krieges deutlich, andererseits offenbart sich eine faszinierende Vielfalt an Entwurfsstilen und Haltungen, die einen differenzierteren Blick als den auf die ideologischen Gegensätze von Ost und West verlangen. Erstmals wird das deutsche Design der Nachkriegszeit als gemeinsame Geschichte betrachtet – mit Unterschieden und Brüchen, aber auch Gemeinsamkeiten und Querverbindungen.

Nach der Präsentation im Vitra Design Museum wird die Ausstellung im Kunstgewerbemuseum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, gezeigt. Die Ausstellung und ihre internationale Tournee werden vom Auswärtigen Amt gefördert. Zur Ausstellung erscheint eine umfangreiche Publikation.