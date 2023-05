Weil am Rhein Wohnungsbestand wächst

Die Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor. Diese 5572 Wohngebäude bedeuten gegenüber dem Jahr 2020 einen Zuwachs um 37 Gebäude, was einem Plus von 0,6 Prozent entspricht. Rechnet man in einzelnen Wohnungen, kamen im genannten Zeitraum sogar 178 Wohnungen dazu, das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent.

Mit Lörrach gleichauf

Die bauliche Tätigkeit in Weil am Rhein ist im Vergleich mit der Nachbarstadt Lörrach in etwa auf dem gleichen Niveau. Denn in der Kreisstadt nahm im selben Zeitraum die Zahl der Wohngebäude ebenso um 0,6 Prozent zu, während die Zahl der Wohnungen um 1,3 Prozent stieg.