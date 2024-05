Ein Auto mit Wohnwagen ist am Freitag gegen 14.05 Uhr von der Autobahn 5 abgekommen. Der 73-jährige Fahrer befuhr laut Polizei die Autobahn von Freiburg in Richtung Basel, als er vor dem Autobahndreieck Weil am Rhein aus nicht bekannten Gründen mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit den dortigen Aufpralldämpfern. Es wurde niemand verletzt. Das Auto sowie der Wohnwagen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Auto und Wohnwagen soll etwa 9000 Euro betragen, an den Aufpralldämpfern etwa 18 000 Euro.