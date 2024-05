Gäste aus Stuttgart, der Schweiz und Frankreich

Unter den rund 400 Festgästen, die vom frühen Abend an am Rathaus eintrafen befand sich die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges, der es kurze Zeit später auch oblag, den Reigen der Festreden zu eröffnen. Die CDU-Politikerin hat erst vor kurzem in Begleitung der designierten Nachfolgerin von Wolfgang Dietz, Diana Stöcker, die Stadt Weil am Rhein besucht und sich einen Eindruck der Errungenschaften und des Wirkens des scheidenden Stadtoberhaupts gemacht. Dietz’ Tätigkeit als Oberbürgermeister hat immer auch über die Grenzen der Großen Kreisstadt Weil am Rhein hinausgestrahlt. Dies erklärt die internationale Besetzung der Liste der Redner, die bei seiner Verabschiedung das Wort ergriffen. Neben Frank Mentrup, dem Präsidenten des Städtetags, Landrätin Marion Dammann und dem Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz waren dies auch Regierungspräsident Conradin Cramer aus Basel sowie, wie bereits erwähnt, der Hüninger Bürgermeister Jean-Marc Deichtmann. Rudolf Koger erinnerte sich in seiner Rede an seine erste Begegnung mit Wolfgang Dietz, noch bevor dieser im Jahr 2000 zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Koger leitete damals das Rechnungsprüfungsamt und der OB-Kandidat Dietz wollte wissen, wie es um die Finanzen der Stadt steht. „Du bist, glaube ich, ziemlich ernüchtert aus meinem Büro gegangen und hast Dich trotzdem für die Stadt Weil am Rhein entschieden. Ich finde, es war eine sehr gute Entscheidung für die Stadt.“