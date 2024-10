Bis zu drei Menschen mit der Spende helfen

Seinen Dank richtete der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Efringen-Kirchen, Wolfgang Fürstenberger, in erster Linie an die Blutspender. Ein zweiter Dank ging an die Gemeinde für die Unterstützung, auch bei der Ehrung der Blutspender. „Mit jeder Blutspende kann bis zu drei Menschen geholfen werden“, hob Fürstenberger hervor.

Mit fünf Spendern in der ersten Ehrungsklasse sei zu erkennen, dass auch neue Spender immer wieder gefunden würden. Die Blutspendetermine in Efringen-Kirchen seien gut besucht. „Für das kommende Jahr streben wir einen dritten Termin an, den wir versuchen zu bekommen“, sagte der Vorsitzende.