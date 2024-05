Vieles gäbe es noch zu berichten, etwa die – Achtung – „Fromage für MH“ wie Martin Heidegger. Oben drüber steht: Aus Morton Eidechser. Wenn das nicht heiter stimmt. Mit Abstand betrachtet entbehrt auch manches aus dem ernsten Teil nicht einer Prise Humor.

Der Verfasser ruht auf dem Sofa, hört eine Mozart-Sinfonie, springt auf, aktiviert Block und Stift und schreibt parallel zum Musikhören ein Gedicht. Oder er befindet sich in einer Sitzung, und schreibt parallel ein Gedicht. Oder er schaut durchs Fenster in den Garten, lässt sich zu „Fliederduft hautnah“ inspirieren, ein Vorgängerband. Wenn der Einfall da sei, „packe ich ihn, ziehe dran, und dann fließt es, dann kommt alles hoch“ – so entstehe ein Gedichtband.

Erhältlich ist „Womöglich“ im Buchhandel; ISBN‎: 978-3-8422-4924-0.