Weil am Rhein Wünsche für eine lebenswerte Stadt

Mehr Naturräume in der Stadt gewünscht

Die Zufriedenheit mit der Qualität der Natur- und Freiräume in und um Weil am Rhein unterscheidet sich stark von den Freiräumen innerhalb und außerhalb der Siedlungsräume. Sprich: Während beispielsweise der Dreiländergarten sehr gut bewertet wurde, wird bei der Qualität der Freiräume im Stadtgefüge noch viel Entwicklungspotenzial gesehen.

Das Rheinufer, Radwege, Grünflächen und Angebote für Jugendliche wurden als relevante Themen im Handlungsfeld „Ökologie und Freiräume“ häufig genannt. Darüber hinaus ist das Thema Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum thematisiert worden. Auch die Sauberkeit und wie diese verbessert werden könnte, wurden diskutiert.

Thema Mobilität polarisiert

Im Handlungsfeld Mobilität wurden Carsharing, das Schaffen von mehr öffentlichen Nahverkehrs-Verbindungen in die Ortsteile und Ladeinfrastruktur für E-Mobilität als notwendige Ziele benannt. Darüber hinaus wurde kontrovers über die Trennung von mobilem Individualverkehr und Fußverkehr diskutiert. Insbesondere an der Dreiländergalerie führe das Nadelöhr immer zu Konflikten. Langfristig, so heißt es von Seiten des Büros Pesch Partner, gelte es, ein Konzept für eine fußgängerfreundliche Innenstadt zu erarbeiten.

Auch der Wunsch nach Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und mehr und besser aufeinander abgestimmten Verbindungen im ÖPNV kam zur Sprache.

BürgerInnenforum

Was ist weiterhin geplant?

Das BürgerInnenforum ist in drei große Beteiligungsphasen aufgeteilt. Ziel der ersten Veranstaltung war die Information und Einholung eines ersten Stimmungsbildes zur Priorisierung wichtiger Themen und Handlungsfelder.

Antworten auf die Frage „Wieso leben Sie gerne in Weil am Rhein?“

Die Antworten waren folgende: • Geografische Lage • Grenznähe (3) • Grenzort • International • Nähe zur Großstadt Basel • Dezentrale & zentrale Standorte / städtisch & dörflich • Vielfalt • Großstadt (nach Basel) • Keine Großstadt (ländlich) • Tradition • Meine Freunde wohnen hier • Die liebe Freundin • Gewohnheit • Hier „groß“ geworden • Hier geboren • Allgemein schön hier • Ländliches Wohnen zwischen Wein und Wasser • Ländliches Wohnen & städtisches Umfeld • Viele Vereine • Kulturelle Vielfalt • Arbeitsmarkt • Arbeitsplätze • Gute Infrastruktur • Einkaufen • Infrastruktur • Gut Essen & Trinken • Naherholung • Anbindung an Landschaft • Viele Ausflugsziele im Umland • Rhein • Tolle Landschaft • Gute Naherholungsgebiete • Schnell im Grünen • Ehem. LGS Gelände • LGS • Freizeitaktivität • Kinderfreundlich • Hier wohnen fühlt sich an wie Urlaub. • Gute Verkehrsanbindung • ÖVs • Gute Vernetzung • Gute Anbindung • Flughafen.