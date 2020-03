Weil am Rhein Wünsche gehen in Erfüllung

Mit dem TV Weil wurde Kontakt aufgenommen, und an den folgenden Samstagen fanden sich junge Sportler im Nahkauf ein, um die Kunden darüber zu informieren, was es mit der Aktion auf sich hat und dass die erworbenen Scheine in eine an der Kasse aufgestellte Box gesteckt werden könnten. So kamen insgesamt 15 000 Scheine zusammen.

„Wir haben klein angefangen und wurden vom Erfolg überrollt“, sagte Jugendleiter Orry Speer, der die Ausgabe der Prämien umsetzten. Von den 27 gelisteten Vereinen aus Weil am Rhein sei der TV Weil am erfolgreichsten gewesen. Die teuerste Prämie, ein fünf Meter langer Air-Track, geht an das Kinderturnen. Weitere Prämien erhielten die Fußballabteilung, der Behindertensport, die Basketballabteilung, der Seniorensport, das Powerteam, der Tanzsport und das Eltern-Kind-Turnen. Es wurden Wünsche vom Air-Track, Party-Lautsprecher, kleinem Tor, Mannschaftswesten, Flow-Slide-Pads, Ballkompressor, Textilband, Fitnessband, Stepper, Balance Pads, Faszienrollen und Softbällen bis hin zu Mikrowelle und Waffeleisen erfüllt. „Wir freuen uns sehr, durch die Sportgeräte kommt mehr Abwechslung in das Training und wir können wieder mal etwas anderes machen“, so die Stimme aus dem Powerteam, die für alle Abteilungen gilt.