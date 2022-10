Weil am Rhein Würdigung zahlreicher Mitarbeiter

Von Hans-Jürgen Hege

Weil am Rhein/Schopfheim. Unter diesen Vorzeichen war dann auch zu verstehen, dass Jürgen Trefzer seinen Zuhörern keine schlechten, sondern „ausschließlich positive News aus der Chnopfi“ zumuten wollte. Um „falsche Eindrücke“ zu vermeiden, deutete er aber dann doch auf einige Probleme hin, von denen auch ARaymond nicht verschont geblieben ist: Fachkräftemangel, Unterbrechungen der Lieferketten, die in voller Härte zuschlagende Energiekrise und nicht zuletzt „die Arroganz unserer Kunden, den Automobilherstellern, die in diesen schwierigen Zeiten nicht unbedingt hilfreich“ sei. „Doch darüber wollen wir heute nicht sprechen, dafür ist dieser Tag zu schade. Also lassen sie uns das auf die Zeit nach morgen verschieben“, sagte der Geschäftsführer, um dann „auf das Wesentliche in der Umsatzkurve“ hinzuweisen, die zeige, dass es aufwärts geht. ARaymond sei mit innovativen Produkten für kommende Aufgaben bestens gerüstet. Immer öfter werde über die Herausforderungen in der Zukunft geredet, „aber ich kann ihnen sagen: Die Zukunft ist bei uns Gegenwart“, versicherte Jürgen Trefzer.