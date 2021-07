Weil am Rhein Würzburger kauft den „Adler“

Hansjörg Wöhrle hatte im Jahr 1968 im Alter von 25 Jahren in dritter Generation übernommen und sich schnell einen Namen in der Gourmetszene gemacht. 34 Jahre strahlte ein Michelin-Stern über dem Haus. Weitere Restaurantkritiker waren enorm angetan. Würzburger strebt jedoch nicht danach, dass an diese herausragende Erfolgsgeschichte angeknüpft wird. Ein Stern sei nicht das Ziel. „Wir würden uns freuen, wenn durch die natürliche Leistung ein Stern in Betracht kommt“, sei vielmehr die langfristige positive Entwicklung im Blick. „Einen Stern zu erwirtschaften, das geht schnell, doch dann muss man die Gaststätte subventionieren.“ Eine bürgerliche Küche auf sehr hohem Niveau ist im Blick.

Wöhrle ist gemeinsam mit seiner Frau Gerda froh und stolz darüber, im früheren Altweiler Nachbarsjungen Wolfgang Würzburger einen passenden neuen Besitzer gefunden zu haben. Zugleich hilft er mit, einen Pächter zu finden, der vom Niveau und Sortiment ein gute Gastronomie macht. „Ich will wissen, was der Pächter für eine Idee hat.“ Zugleich gibt er schon einmal den Rat, nicht zu viel zu machen, vielmehr auf Frische zu setzen und wechselnde Gerichte anzubieten.

Beweggründe für Kauf

Das Ehepaar Würzburger hatte vor dem Kauf zwar schon immer gerne im „Adler“ gegessen, sich nun aber noch einen genauen Eindruck vom Zustand und Potenzial gemacht. Es gebe keinen Investitionsstau im 1548 errichteten Gebäude und die Zimmer seien neu gemacht und gestaltet. Ein hervorragendes Niveau und eine vernünftige Preisgestaltung gebe es. Über den Kaufpreis wurde aber Stillschweigen vereinbart. Erich und Heiko Genzlinger waren dabei beratend tätig und werden es auch weiter sein. Derzeit befinde man sich mit drei bis vier Interessenten für eine Pacht in Verhandlung, ließ Würzburger durchblicken. Sicher ist er sich, dass es sich um eine nachhaltige Investition handelt – auch angesichts von 2000 Quadratmetern Grundstück und einer Frontfassade, die unter Ensembleschutz steht.

Während die Motivation von Wöhrle seit längerem bekannt ist, also dass er das Haus mit seiner Kultur erhalten, aber möglichst verkaufen will, ließ beim Gespräch auch Würzburger damit nun in seine Beweggründe blicken. Hier werde ein Produkt angeboten, das man vor Ort anbiete. Und dies für Menschen und Mitarbeiter, die vor Ort sind. Drittens soll auch das eingesetzte Kapital angemessen verzinst werden.

Die zurückliegende Zeit habe gezeigt, dass gerade junge Menschen auch wieder gerne wie früher essen gehen wollen. Das bemerkt Würzburger auch in der „Mühle“ in Binzen, welche über die Grundstücksgesellschaft ebenfalls schon vor einigen Jahren gekauft wurde. Erworben wurde zuletzt auch das Gasthaus „Sonne“ in Rümmingen. Es soll sich beim „Adler“ aber um den letzten Kauf einer Gaststätte handeln, versichert Wolfgang Würzburger. Das habe er seiner Frau versprochen.