Weil am Rhein: Würzburger weiter auf Wachstumskurs

Neue Investitionen

Kontinuierlich wuchs die Firma, die heute am Standort Rheinweiler mehr als 7500 Raumeinheiten im Eigentum hat. Im kommenden Jahr wird dort eine weitere 3000 Quadratmeter große Halle gebaut mit einem Investitionsvolumen von vier Millionen Euro. Dort will Würzburger neue Eigenproduktionen, auch in Holzbauweise, realisieren. Und in Rheinfelden-Herten wird die Würzburger Grenzach Immobiliengesellschaft, getragen von der gesamten Firmengruppe, auf einem 5900 Quadratmeter großen Grundstück zwei neue Industriehallen mit einer Mietfläche von 3000 Quadratmetern errichten. Dieses Sechs-Millionen-Projekt wird Wolfgang Würzburger noch federführend begleiten.

Auf die Vermietung von Gewerbeflächen ist die Würzburger Grundstücksverwaltungsgesellschaft seit Langem spezialisiert. 42 Gewerbeobjekte in Weil am Rhein und Umgebung, darunter drei Gasthäuser („Mühle“ Binzen, „Adler“ Weil und „Sonne“ Rümmingen), sind in ihrem Eigentum. Sie werden vermietet und verwaltet. 110 gewerbliche Mieter, darunter fünf Pharmaunternehmen, bieten in den Würzburger-Objekten rund 700 Arbeitsplätze. „Alle Immobilien sind belegt, wir haben so gut wie keine Mieterwechsel“, sagt Würzburger, der als Erfolgsrezept die „günstigen Mieten“ anführt. Für Gewerbeflächen verlangt er im Schnitt fünf Euro pro Quadratmeter, für Büroflächen 7,50 Euro.

Soziales Engagement

Wolfgang Würzburger blickt, wie er sagt, mit „großer Dankbarkeit, Bescheidenheit und Bodenhaftung“ auf sein Lebenswerk zurück. Aufs Altenteil zieht sich der Unternehmer noch nicht zurück. Nach dem Ausstieg aus dem operativen Geschäft will er sich künftig noch stärker als bisher sozial engagieren. Dabei liegen ihm besonders die Bürgerstiftungen, der Tafelladen und der Jugendsport am Herzen.