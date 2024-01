Weil am Rhein: „Wufi“ startet ins neue Jahr

Neues Programm liegt vor

Zum Jahresbeginn hat Regina Goetz, Veranstaltungs-Planerin beim Wunderfitz, wieder ein neues Programm zusammengestellt. Während sich eine Vortragsreihe an alle richtet, die mit Kindern zu tun haben, richten sich andere Veranstaltungen ganz bewusst ausschließlich an Kinder, Väter oder auch Schwangere. Die Aktionen finden jeweils im Familienzentrum Wunderfitz in der Gustave-Fechtstr. 27/1, im Kesselhaus oder in freier Natur statt.

Regelmäßig angeboten wird der „Offene Treff“, der immer dienstags am Nachmittag unter Leitung einer erfahrenen Tagesmutter stattfindet. Im „Kugelbauchcafé“ treffen sich Schwangere jeweils einmal im Monat zum Gespräch, angeleitet durch eine Hebamme. Die Termine sind auf der Internetseite des „Wufi“ einzusehen und werden in unserer Zeitung bekannt gemacht. Das „Babycafé mit Gästen findet jeweils im Anschluss statt. Neu ins Leben gerufen wurden die Kurse „Stillvorbereitung für Schwangere und „Beikosteinführung“. Neue Kurse für Babymassage starten am 13. Februar, am 16. April und am 18. Juni.