Weil am Rhein Wunsch nach wieder mehr Kontakten

Geboren ist der Jubilar in Karmen in Westfalen. Bereits als Kleinkind kam er mit seiner Familie nach Weil am Rhein, wohin sei Vater als Zöllner versetzt worden war. Auf der Leopoldshöhe, beim Marktplatz, ist er aufgewachsen. Nach der Grundschule, der Leopoldschule, besuchte er das Hans-Thoma-Gymnasium in Lörrach. Es folgten eine Apothekerlehre in Rheinfelden und ein Pharmazie-Studium.

Von 1955 bis 1960 war Gerhard Beck am Pharmazeutischen Institut in Freiburg tätig. Es folgte ein Praktikumsjahr in Stuttgart, bevor es wieder in seine ehemalige Lehrapotheke in Rheinfelden ging. Bietigheim, Wuppertal, wo er erstmals eine Apotheke leitete, lagen auf seinem Berufsweg.