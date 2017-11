Weil am Rhein Wunschkonzert mit Knalleffekten

Von Walter Bronner

Vom Dramatiker Beethoven bis zur Wiener Walzerseligkeit reichte diesmal die Auslese populärer Klassik und Romantik, mit der die Orchestergesellschaft Weil am Rhein am Sonntag ihr Publikum in der dicht besetzten Märkter Altrheinhalle verwöhnte.

Weil am Rhein-Märkt. Seitdem der smarte Franzose Franck Nilly als Impulsgeber den Taktstock bei der Weiler Orchestergesellschaft führt, weisen die Programme vermehrt Wunschkonzertcharakter auf. Und das kommt auch jenseits des Rheins vorzüglich an, wie vom Gastspiel in Saint-Amarin in Frankreich am Abend zuvor zu vernehmen war.

Dieser wohldosierten Mischung von mal ernst und streng, mal fröhlich und beschwingt, da und dort auch mal recht sentimental wird die Hörerschaft wohl nie überdrüssig. Zumal die Dramaturgie des musikalischen Geschehens effektsicher arrangiert war. Da ließen einem die mehrfach wie Peitschenhiebe gesetzten Streicherakkorde in Beethovens „Coriolan“-Ouvertüre förmlich zusammenzucken und die wehmutsvollen kantilenen Passagen dazwischen zumindest etwas erahnen von der Tragik des (längst in der Versenkung verschwundenen) Trauerspiels, für das diese grandiose Musik geschrieben wurde.

Der Aufheller danach war Joseph Haydns populäres Trompetenkonzert in strahlendem Es-Dur mit dem famosen Immanuel Richter als Solist. Dessen strahlende und blitzsaubere Intonation seines mitunter recht vertrackten Virtuosenparts mit melodisch erfrischenden Weisen im ersten, dem bezaubernden – von den Violinen gleichberechtigt flankierten – Siciliano im zweiten Satz sowie den rasanten Staccato-Ketten im tempobetonten Finale gerieten staunenswert perfekt.

Vorbildlich war auch das Zusammenwirken mit dem stringent sekundierenden Orchester. Für den stürmischen Applaus revanchierte sich Richter mit einem eigenen Trompete-Streicher Arrangement von Edvard Griegs viel geliebter Klavierminiatur „An den Frühling“.

Nach der Pause hieß es dann Wunschkonzert pur mit dem berückenden „Allegro grazioso“ aus Griegs Sinfonischen Tänzen, dem süffig musizierten „Kaiserwalzer“ von Johann Strauss jr., der entzückenden „Pizzicato-Polka“ aus Léo Delibes „Sylvia“-Ballett, der „Thaïs-Meditation“ von Jules Massenet, in der von Konzertmeister Christian Rozgonyi schwelgerischen Geigenton entfaltete, den Caroline Grandhomme mit süßen Harfenklängen zartfühlend umrankte.

Sodann folgte noch Antonin Dvoráks vierter Slawischer und Johannes Brahms‘ fünfter Ungarischer Tanz. Das feurige Stück erklang dann noch einmal als zweite Zugabe. Zuvor riss aber die spritzige „Champagner-Polka“ von Johann Strauss jr. mit reichlichem Korkenknallen und final herabstürzenden Luftschlangen das Publikum förmlich von den Sitzen.