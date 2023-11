Weil am Rhein: Yasmina Reza im TAM

Die Volkskunstbühne Rheinfelden gastiert am Freitag, 1. Dezember, ab 20.15 Uhr mit der Komödie „Kunst“ von Yasmina Reza im Theater am Mühlenrain (TAM) in Weil am Rhein. Regie führt Pia Durandi, es spielen Hermann Seidel, Klaus Koska und Dietmar Fulde. Kann ein weißes Bild mit weißen Streifen als moderne Kunst bezeichnet werden? Ist es das Geld wert, das Serge dafür bezahlt hat? Solche Fragen strapazieren die Freundschaft von Serge, Marc und Yvan sehr. Solange die drei Freunde zusammen lachen können besteht Hoffnung, dass alles gut ausgeht.