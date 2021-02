Weil am Rhein YChurch geht digitalen Weg

Im Januar wurde wieder ein Zoom-Gottesdienst abgehalten. „Das kam auch richtig gut an“, freut sich Grimm. „Es war schön, sich zu sehen, das tat allen gut.“

Positive Rückmeldungen

Anschließend überlegten sich die Verantwortlichen noch einmal etwas Neues: Sie veranstalteten über die App „Actionbound“ zwei digitale Schnitzeljagden durch die Stadt, die jeder Haushalt für sich erleben konnte – einmal zum Thema Barmherzigkeit und einmal zum Thema Freude. Dafür musste am jeweiligen Sonntag zunächst der QR-Code an der Kirchentür gescannt werden. Es beteiligten sich jeweils um die 50 Mitspieler. „Wir sind begeistert, auch über die Rückmeldungen“, freut sich Grimm.

Noch eine neue Idee

Nun schlägt die YChurch noch einmal einen neuen Weg ein. Über das Videoportal Youtube werden eigens aufgezeichnete Gottesdienste hochgeladen, geplant sind drei Termine. Premiere ist am kommenden Sonntag. Dann soll auch gemeinsam Abendmahl gefeiert werden, wofür sich Interessierte noch bis heute ihr Abendmahl-Set bestellen können, bestehend aus Traubensaft, Brot, Kerze und Streichhölzern.

Statt des Kindergottesdiensts „YKids“ wird derzeit auf den „Online KiGo“ via Youtube verwiesen. Außerdem wurde die Aktion „YCollective“ ins Leben gerufen, in Anlehnung an den „YSummer“, als in den Sommerferien gemeinsame Aktivitäten wie eine Radtour, ein italienischer Abend oder Spieleabende angeboten wurden. „Nun werden einmal im Monat digital verschiedene Spiele gespielt“, berichtet Grimm.

Der CVJM-Sekretär hofft, dass ab Ostern wieder live vor Ort Gottesdienste gefeiert werden können. Die evangelische Kirchengemeinde plant in Alt-Weil und Friedlingen bereits ab dem 7. März wieder Präsenzgottesdienste (wir berichteten). Doch dem Plan wollte sich die YChurch nicht anschließen: „Wir rechnen wieder mit hohen Besucherzahlen und halten es dafür noch zu früh. Lieber wollen wir auf Sicht fahren“, begründet Grimm die Entscheidung. Zu Ostern seien dann hoffentlich auch die Temperaturen wieder höher. „Vielleicht können wir dann schon wieder draußen vor der Kirche Gottesdienste abhalten, so wie im vergangenen Jahr.“

Die Abendmahl-Sets für den Youtube-Gottesdienst am Sonntag, 21. Februar, können noch bis heute bestellt werden per E-Mail an jonathan.grimm@cvjmbaden.de. Angegeben werden müssen Name, Adresse sowie die Personenanzahl, die vor dem Computer sitzen wird.