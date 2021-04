Weil am Rhein. Der aktuelle Präsident des Lions-Clubs Weil am Rhein, Gerhard Laux, hat an Ostern gemeinsam mit Club-Sekretär Hartmut Kern die Gewinn-Nummern der Tombola gezogen, die in den 2098 Eiern steckten, die an den beiden letzten März-Samstagen verkauft worden waren. Den Hauptgewinn erhält der Besitzer der Los-Nummer 1577. Es ist das Gemälde von Dorothée Rothbrust, das als Motiv für die Eier von der Kesselhaus-Künstlerin zur Verfügung gestellt worden war, heißt es in einer Mitteilung.